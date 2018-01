Omstreden skybox leeg na week vol insinuaties 22 januari 2018

Geen enkele schepen - en ook geen enkele stadsdienst - waagde het gisteren gebruik te maken van de omstreden skybox in de Ghelamco Arena. De afgelopen week gonsde het van de geruchten, insinuaties en beschuldigingen rond de bouw van de Ghelamco Arena, en wat de stad daarvoor in ruil kreeg. Een gratis skybox voor 50 jaar, zo bleek, maar er bleek ook nog eens dat in de skybox de voorbije 4 jaren gegeten en gedronken is voor 70.000 euro. En dat geld werd doorgerekend aan de stad. Het is op zich niet anders dan een zakenlunch die wordt ingebracht als onkost, maar de perceptie is anders. En dus bleef de box gisteren, bij de eerste thuismatch na het verschijnen van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena', gewoon leeg. (VDS)