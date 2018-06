Omgeving UZ zonder stroom 05 juni 2018

De omgeving van het UZ in Gent zat gisteren in de vooravond een tijdlang zonder stroom. Ruim 1.500 gezinnen waren getroffen. Het UZ zelf ondervond geen hinder. Het verkeer in de onmiddellijke omgeving kende wel wat hinder. Zo werkten de verkeerslichten niet. Nutsmaatschappij Eandis onderzoekt de oorzaak van de panne. Alle gedupeerden hadden in minder dan anderhalf uur weer elektriciteit. (JEW/VDS)