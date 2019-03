Omgeving Citadelpark afgezet voor opbouw koers Sabine Van Damme

01 maart 2019

13u38 0 Gent Het is druk rond het Citadelpark, en de politie vraagt de omgeving te mijden. De opbouw voor de Omloop die daar morgen start, is volop aan de gang.

De Omloop is de traditionele start van het wielerseizoen. Morgen vindt die wedstrijd plaats met start in het Citadelpark. Dat lokt altijd een massa fans, en dat vergt dus wel wat voorbereiding. Daarvoor is onder meer de Ferdinant Scribedreef – de straat die via het MSK naar het SMAK loopt – afgezet. Renners spotten in het Citadelpark kan morgen al vanaf 9 uur. Om 11.35 uur vertrekken de profs, en om 11.43 de dames.