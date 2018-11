Omgevallen kaars veroorzaakt rookontwikkeling in apotheek Jeffrey Dujardin en Sabine Van Damme

23 november 2018

17u36 0

De Clarissenstraat in de Gentse Zuidbuurt werd vrijdagmiddag rond 13.30 uur even afgesloten nadat er een oproep kwam voor een brand. Bij een apotheek in de straat ontstond er veel rookontwikkeling, in alle paniek belden ze de brandweer. Een omgevallen kaars veroorzaakte rook, maar er viel weinig schade te bespeuren.