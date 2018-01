Omarm de bib...letterlijk 02u37 0

Vrijdag gaan Gentenaars hun nieuwe bib, De Krook, omarmen. Letterlijk.





En omdat De Krook geen klein gebouw is, kunnen ze daar nog wel enkele extra armen gebruiken. Heel concreet is dit dus een oproep om mee te helpen, vrijdag 19 januari om 11 uur. Want dan start de actie #bibvooriedereen, met een mensenketting rond zes bibliotheken in Vlaanderen, waaronder dus De Krook. Alle leners en sympathisanten mogen hun bib dus letterlijk en figuurlijk omarmen, en het bibliotheekcharter tekenen, waarmee duidelijk gemaakt moet worden dat ook in de toekomst goed werkende openbare bibliotheken onmisbaar zijn.





(VDS)