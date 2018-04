Om ter snelst naar top klimmuur BLAARMEERSEN HEEFT EERSTE OLYMPISCHE SPEEDWAND VAN BENELUX SABINE VAN DAMME

26 april 2018

02u52 0 Gent Biover Sport Klimzaal aan de Blaarmeersen heeft gisteravond een officiële Speedklimwand geopend. Daarop kunnen twee klimmers naast elkaar zo snel mogelijk een exact hetzelfde parcours afleggen. In 2020 is speedklimmen voor het eerst een olympische discipline. Levert de muur kampioenen op bij Gentse jeugd?

De klimzaal aan de Blaarmeersen werd 3,5 jaar geleden geopend, en was meteen een topper. Er zijn klimmuren binnen én buiten. "We hebben de zaal van bij het begin ingericht volgens internationale normen, zodat topcompetities mogelijk zouden zijn", vertelt uitbater Bert Geerinckx. "Ook als trainingscentrum zijn we uitermate geschikt. We hadden ook van bij het begin een speedklimwand voorzien volgens de internationale normen, met de juiste hellingsgraad. Alleen hebben we die nu pas kunnen inrichten volgens de Olympische normen, simpelweg omdat die er nu pas zijn."





In 2020 zal klimmen voor het eerst een discipline zijn op de Olympische Spelen in Tokio. Boulder, Lead en Speed zullen er aan bod komen. Speed is voor het publiek het leukst om naar te kijken. Twee klimmers nemen het tegen elkaar op, volgens exact dezelfde route, naast elkaar. Wie eerst de klok afduwt, wint. En dat kan geoefend worden op de Blaarmeersen. "We hebben exact dezelfde grepen, beveiligingssysteem en klok als die in Tokyo in 2020", zegt Geerinckx. "We zijn daarmee de eerste met een officiële speedklimwand in de Benelux."





16 meter hoog

De wand is 16 meter hoog, en staat onmiddellijk links als je de lengtezaal binnenkomt. Leuk is dat iedereen de route mag proberen. Het staat al vast dat er geen Gentse klimmer in actie komt op de Spelen, maar dat kan ooit anders zijn. "Voor deze Spelen hebben nog 7 klimmers, onder wie een Vlaming, kans om zich te kwalificeren. Maar onze Gentse jongeren van 9 tot 12 jaar draaien vandaag al mee met de Belgische en zelfs Europese top. De kans dat daar een Olympisch klimmer bij zit, is reëel."





Klimzaal Biover Sport heeft al sinds de opening veel succes. "Dagelijks passeren hier tussen de 300 en de 500 klimmers, in het weekend zelfs meer. Die komen ook uit Frankrijk en Nederland. Dat zal met de Speedklimwand alleen nog toenemen."





Geruchten dat de hygiëne in de klimzaal niet in orde zou zijn, werden ontkracht. "De kleedkamer was aan een opfrisbeurt toe. Alles is er opnieuw geschilderd", zegt Geerinckx. "Met zoveel volk dat hier elke dag passeert, is het normaal dat de accommodatie af en toe moet worden opgefrist. Maar hier wordt dagelijks grondig en veelvuldig gepoetst. Na die geruchten kregen we heel veel positieve reacties van onze bezoekers. Ze zijn tevreden over de zaal, over de sfeer en over de klimroutes." Biover Sport is één van de grootste klimcomplexen in Europa.