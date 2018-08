Olympische schermer krijgt erehaag van clubgenoten 25 augustus 2018

Olympisch schermer Seppe Van Holsbeke stapte gisteren in het huwelijksbootje met zijn vriendin Eveline en kreeg een daarom een mooie verrassing. De andere leden van zijn schermclub vormden een erehaag in uniform en met sabels aan de uitgang van het Gravensteen. Zo wilden ze hun clubgenoot geluk wensen.





Seppe is lid van de Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde van Sint-Michiel in Gent. Zoals de naam al doet vermoeden een club met een lange geschiedenis (meer dan 400 jaar) en veel gevoel voor traditie. Seppe Van Holsbeke werd 14de op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en al ontelbare keren Belgisch Kampioen.





(EDG)