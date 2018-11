Olie op het vuur: Jong CD&V wil Vincent Van Peteghem als lijsttrekker Kamer Strijd op het scherpst van de snee in Oost-Vlaanderen Joeri Seymortier

23 november 2018

11u07 0 Gent Jong CD&V Oost-Vlaanderen giet nog wat olie op het vuur van het lijsttrekkerschap voor de Kamerlijst, en kiest openlijk voor Vincent Van Peteghem uit De Pinte.

Er wordt de laatste dagen met scherpe messen gevochten in de Oost-Vlaamse afdelingen van CD&V. De jongerenvoorzitters van alle afdelingen in Oost-Vlaanderen nemen geen blad voor de mond, en pikken het niet dat Oost-Vlaanderen volgens hen een ‘compensatieprovincie’ zou worden voor de afdeling ‘Vrouw&Maatschapij’. Nu Pieter De Crem uit Aalter geen lijsttrekker meer zal zijn voor de Kamerlijst, wordt de strijd gestreden tussen Vincent Van Peteghem uit De Pinte en Leen Dierick uit Dendermonde. De strijd woedt hevig binnen de partijtop, en Jong CD&V wakkert het keuzevuur nog een beetje aan. De vrouwenafdeling van CD&V wil Leen Dierick bovenaan, maar de jongeren kiezen nu in groep voor Van Peteghem.

Sterk figuur

“Als politicus met een jarenlang parcours binnen alle niveaus van de partij, gepokt en gemazeld in onze jongerenbeweging, is Vincent Van Peteghem onze kandidaat”, zegt provinciaal jongerenvoorzitter Jozua Speeckaert uit Waarschoot. “Met zijn engagement is Vincent een figuur waar wij echt naar opkijken. Hij is de motor die onze partij de broodnodige vernieuwende en verbindende dynamiek kan geven.”

Girlpower

Zelfs vrouwelijke jongerenvoorzitters ondertekenen de steun voor Van Peteghem. “Onze partij heeft ook sterke vrouwen”, zegt Leandra De Cuyper van de regio Meetjesland. “Met Leentje Grillaert en Phaedra Van Keymolen kiezen we voor ‘girlpower’ in de provincie. Met minister Joke Schauvliege hebben we een sterke vrouwelijke lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. Oost-Vlaanderen moet dan ook niet de rekening betalen voor het feit dat in de andere provincies voornamelijk mannen werden aangeduid als lijsttrekker.”