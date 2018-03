Okra trekt naar MIAT 15 maart 2018

De Okra Academie Merelbeke en Oosterzele trekt op donderdag 19 april op uitstap naar het Gentse MIAT. Het MIAT is hét referentiemuseum over industrie, arbeid, textiel en hét aanspreekpunt voor industrieel erfgoed in Vlaanderen. "We bezoeken met een gids de permanente opstellingj. De industriële revolutie wordt er getoond aan de hand van topstukken als de Mule Jenny, de spinmachine die door Lieven Bauwens naar het vasteland gesmokkeld werd. Het museum is gevestigd in een oude katoenspinnerij, waar we ook de geschiedenis van katoen en de nog steeds functionerende machines kunnen zien", aldus de afdeling. Afspraak om 13.45 uur aan de ingang op Minnegeers. Inschrijven kan tot 29 maart via academie.mvl@okra.be en op 09/269.32.17. Deelname kost 11 euro voor leden en 13 euro voor niet-leden inclusief toegang, gids en koffie. (DVL)