Oefenpleinstraat verkeersvrij na gaslek 08 maart 2018

02u58 0

De politie heeft gisterenmorgen de Oefenpleinstraat in Gentbrugge verkeersvrij moeten maken na een gaslek. Rond 8.30 uur raakten arbeiders een lagedrukleiding tijdens graafwerken. Omdat er ook een hogedrukleiding in de buurt zou liggen, leidde de politie het verkeer af. Ook het treinverkeer ondervond wat hinder en lag even stil. De werknemers in de nabijgelegen bedrijven konden gewoon voortwerken en hoefden niet geëvacueerd te worden. Al vrij snel normaliseerde de situatie zich dankzij de medewerkers van nutsmaatschappij Eandis, die in grote getale ter plaatse kwamen. (JEW)