Oef! Werken op E40 zijn achter de rug

12 november 2018

Goed nieuws. De werken op de E40 die de voorbije weken voor veel files en verkeersellende zorgden zijn achter de rug. Deze morgen net voor de ochtendspits zijn alle rijstoken op de E40 terug geopend. In totaal is 7 kilometer wegdak aangelegd tussen Sint-Denijs-Westrem en Merelbeke. Ook twee bruggen zijn aangepakt.

“De werken waren een beproeving voor alle weggebruikers in en rond Gent. Het agentschap wil iedereen die voor alternatieve vervoersmodi koos, die zijn schema aanpaste, die aan thuis- of telewerken deed of die geduldig de file trotseerde uitdrukkelijk bedanken”, zegt het agentschap wegen en verkeer.