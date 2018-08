OdeGand met Isolde Lasoen en gratis concerten 09 augustus 2018

02u35 0 Gent Op 15 september geeft OdeGand opnieuw het startschot van het Festival van Vlaanderen, 3 weken vol muziek. OdeGand zelf komt opnieuw verrassend uit de hoek. Sterkhouders zoals de bootjes en het vuurwerk blijven, er zijn nieuwe locaties met gratis concerten overdag, en Isolde Lasoen speelt het slotconcert, met een volledig orkest.

OdeGand, dat is die dag vol optredens en concerten, op en langs het water. Wie een ticket heeft, kan naar alle concerten, en van de ene naar de andere locatie kan je met de Gentse bootjes meevaren. Tot nu bestond OdeGand uit betalende concerten op verschillende locaties overdag, en een gratis gedeelte 's avonds. Maar dat verandert. Dit jaar zullen overdag ook op het Sint-Baafsplein, onder de Stadshal en aan de Gras- en Korenlei al gratis optredens mee te pikken zijn. Indoor wordt vooral de nieuwe locatie Orpeus Instituut een trekpleister, want hoewel dat instituut aan de Kortemeer - dus in het hart van de stad - ligt, is het een nobele onbekende. Onze eigen Gentse Isolde Lasoen tekent met haar band present voor het slotconcert op het podium aan Gras- en Korenlei, maar ze krijgen daarbij ook nog eens versterking van een orkest. Het wordt dus druk op dat podium.





Vuurwerk

De dag wordt afgesloten door een schitterend vuurwerk. Al is dat laatste onder voorbehoud. Het zal tussen nu en 15 september toch enkele keren stevig moeten regenen voor dat vuurwerk zal mogen doorgaan. Voor tickets en het programma kan je terecht op de website www.odegand.gent (VDS)