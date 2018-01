OCMW-voorzitter nieuw academisch beheerder UGent 02u50 0

Mike Nachtegael wordt de nieuwe academisch beheerder van de UGent. Hij volgt Koen Goethals op die in november algemeen directeur van de HoGent werd. Nachtegael is als sp.a-mandataris momenteel schepen voor Financiën en OCMW-voorzitter in Sint-Niklaas, maar zal binnenkort ontslag nemen uit die functies omdat ze niet combineerbaar zijn met zijn nieuwe uitdaging. De academisch beheerder neemt samen met de rector, vice-rector en logistiek beheerder de dagelijkse leiding waar van de universiteit. Nachtegael is wiskundige van opleiding. Hij werkte reeds van 1998 tot 2015 aan de UGent, achtereenvolgens als doctoraatsbursaal, postdoctoraal medewerker en gastprofessor. (YDS)