OCMW-steun ondanks dure Jaguar en huis van 550.000 euro: tolk en advocaat krijgen celstraf in beroep na jarenlange fraude Jeffrey Dujardin

09 april 2019

12u58 0 Gent Een gerechtstolk en een advocaat hebben in het Gentse hof van beroep celstraffen gekregen wegens jarenlange fraude waardoor de tolk in totaal 783.000 euro betaald kreeg - met belastinggeld - voor niet-gepresteerde uren. De advocaat, Stany B., kreeg in beroep een jaar cel met uitstel. In eerste aanleg kreeg hij 15 maanden cel. De tolk kreeg in eerste aanleg 40 maanden cel, zijn straf werd bevestigd.

Het hof oordeelde dat de feiten bewezen waren, “B. gedroeg hem als een gewillig instrument van de parasitaire handelswijze. Mocht elke advocaat als hem werken, dan zou het systeem in elkaar storten”, klonk het in beroep. Daarnaast moet er ook een schadevergoeding van 36.217 euro betaald worden aan de Belgische staat. De Gentse tolk werd onmiddellijk aangehouden na de uitspraak.

Domme ezel

De advocaat uit Assenede, Stany B., bleef zijn onschuld in beroep volhouden. “Ik was naïef, een domme ezel. Ik had te veel vertrouwen in mijn tolk”, verklaarde hij. De tolk, Magomedkamil M. of kort ‘Kamil’ en Stany B. kwamen in de problemen nadat aan het licht gekomen was dat de gerechtstolk stapels valse kostennota’s had ingebracht.

Vanaf 2007 werkte Kamil voor de Gentse advocaat, die gespecialiseerd is in vreemdelingenrecht. Hij hielp de Tsjetsjeense Kamil om in België te geraken. Al snel ontstond een samenwerking waaruit Stany B. ook zijn voordeel haalde. “Plots kreeg ik een resem aan Tsjetsjeense dossiers binnen, massa’s werk dat ik niet kon bolwerken.” De advocaat vond er dan ook niets beter op dan een stempel te maken van zijn handtekening en blanco kostennota’s aan de tolk te geven, een strafbaar feit. Tijdens een huiszoeking bij Kamil werden 243 blanco nota’s met handtekeningen gevonden. In een periode van 7 jaar, vanaf 2008, had de tolk een totaalinkomen van 783.000 euro. De immense bedragen wekten argwaan bij Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB), belast met het aanstellen van pro-Deoadvocaten. De dienst Tolkenvergoeding betaalde de tolk immers met belastinggeld. Na een eerste waarschuwing werd het parket ingeschakeld.

Leefloon en... Jaguar

Bovendien kreeg de tolk een leefloon tot het OCMW in 2012 ontdekte dat de man met een Jaguar ter waarde van 54.000 euro rondreed. Daarnaast kocht hij ook een huis van 550.000 euro. De tolk kreeg een celstraf van 40 maanden in eerste aanleg. “Het is een te zware straf”, zei zijn advocaat in het hof. “Hij heeft een blanco strafbad, hij verdient een tweede kans”, aldus de advocaat die een werkstraf vroeg. Volgens de advocaat van Stany B. was zijn cliënt te naïef, hij vroeg een opschorting van straf. “Hij was niet op de hoogte van de daden van de tolk. Hij was gemakzuchtig, is dat voldoende om te spreken van opzet?” Stany B. sloot de behandeling in het hof af met verontschuldigingen. “Het is een zeer emotionele lijdensweg geweest. Ik was fout en naïef. Ik heb geen euro verdiend aan dit alles.”