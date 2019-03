OCMW helpt 60-plussers aan een nieuw lief Sabine Van Damme

21 maart 2019

18u18 0 Gent Het OCMW Gent merkt dat heel wat alleenstaande zestigplussers op zoek zijn naar een nieuwe liefde, maar niet weet hoe daaraan te beginnen. Dus organiseerden ze een speeddate voor hen in de Sint-Antoniuskapel, met als ondertitel ‘lust voor het leven’. Een zestigtal senioren kwam daarop af, al hadden de meesten wel cameravrees.

Christine Dupont (61) kwam heel enthousiast naar de speeddate. “Ik heb een foldertje gevonden in een Lokaal Dienstencentrum van het OCMW en wilde dat wel eens proberen”, zei ze. “Ik ben al 17 jaar alleen. Dat was een bewuste keuze, ik wilde niemand in huis halen zolang mijn dochter thuis woonde. Maar nu die op eigen benen staat, is het terug aan mij.”

Haar eerste date van 7 minuten had Christine met Herman (63), en dat viel al meteen erg goed mee. Herman bleek erg gewild. “Maar dat ligt niet aan mij”, lachte hij. “Er zijn gewoon veel minder mannen en ik denk dat ik één van de jongste ben, vandaar.” Zeven minuten voor een eerste kennismaking lijkt kort, maar Christine vond het ok. “Misschien ligt het aan mij, maar ik voel heel snel of het met iemand klikt, of niet.”

Als zestigplusser nog een nieuwe relatie beginnen, is niet makkelijk. “Ik heb al online daten geprobeerd, maar dat vond ik een dikke tegenvaller”, aldus Christine. “Ik heb drie ontmoetingen gehad, maar het blijft vreemd. Terwijl je hier rechtstreeks in contact komt met echte mensen van vlees en bloed, dat is toch iets helemaal anders.”

Wanhopig is ze zeker niet, zegt Christine. “Ik heb een heel druk leven, en heel veel hobby’s. Toen ik pas met pensioen was, ben ik helemaal op mijn eentje van Gent naar Compostella gewandeld. Vier maanden ben ik onderweg geweest. Ik wandel graag, ik schilder, ik fotografeer. Kortom, ik ben bezig. Maar het zou leuk zijn om dat ook met iemand te kunnen delen. En ik mis het fysiek contact ook. Ik ben hier naartoe gekomen zonder verwachtingen. Leer ik hier vrienden kennen, of meer? Heel goed. Indien niet, dan was het toch plezant.”

Bij het OCMW merken ze dat er echt wel vraag is naar activiteiten zoals deze. “Vrienden kunnen de senioren ook vinden in de lokale dienstencentra. Hier weten ze van elkaar dat ze specifiek op zoek zijn naar een relatie. Dat verlaagt de drempel. We hebben dit al eerder gedaan, maar dan in ‘reeksen’. Dan was er eerst een speeddate, dan een kookworkshop, en dan nog een dansinitiatie. Nu hebben we alleen een speeddate. We gaan ervan uit dat mensen die elkaar hier leren kennen en contact willen houden met elkaar, dat ook wel zonder ons zullen kunnen.”