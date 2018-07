Oase van rust aan kasteelvijver 25 juli 2018

Waar?

Gentse Zomer, Gentstraat 6 in Oostakker op het Kasteel.





Wanneer?

Tot 15 september. Op weekdagen van 15 uur tot middernacht, in het weekend van 11 uur tot 1 uur, of langer.





Waarom naar daar?

Het domein is een groene oase van rust met een mooie vijver achter een idyllisch kasteel. "We zijn elke dag open", zegt organisator Nicolas Verbrugge. "We hebben foodtrucks, een eigen restaurant, cocktailbar en een podium vlak bij de vijver. Kinderen kunnen er spelen. In het kasteel staan er snookertafels."





Gratis toegang?

Neen, aankoop van 7 euro aan consumptiebonnen. "We willen vermijden dat bezoekers eigen drank en picknick meebrengen."





Prijzen?

Een bonnetje kost 1,30 euro. Een pint is 2 bonnetjes, een gin tonic 9 bonnetjes.





Info: www.gentsezomer.be (DJG)