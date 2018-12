Nu toch netten onder E17-viaduct en grondiger onderzoek Sabine Van Damme

06 december 2018

13u39 2 Gent Nadat een onafhankelijk expert het E17-viaduct als onveilig heeft bestempeld, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nu toch netten spannen onder de brug in Gentbrugge. Dat zal nog deze maand gebeuren, ter hoogte van de Henri Pirennelaan. In januari volgt dan een nieuwe, grondige controle door verschillende experten.

De bewonersgroep ViaduKaduk steigerde toen twee weken geleden nog maar eens een vuistgroot brokstuk van het 50 jaar oude E17-viaduct naar beneden viel, pal op het fietspad. Gelukkig gebeurde dat op een moment dat er niemand in de buurt was, maar dat de situatie onveilig is, dat was op dat moment wel bewezen. Nochtans had het Agentschap Wegen en Verkeer in de weken daarvoor een ‘aftik-actie’ uitgevoerd, om alle loszittende stukken van de onderkant van het viaduct weg te halen.

ViaduKaduk meldde het nieuw gevallen brokstuk aan het AWV, maar ook aan burgemeester Termont. De stad stelde daarop een onafhankelijk expert aan, die de situatie ter plaatse ging bekijken. Die bestempelde het viaduct als onveilig. Daarom neemt AWV nu extra maatregelen, zo werd gemeld aan ViaduKaduk.

“Er komen dus netten ter hoogte van de Henri Pirennelaan, waar het laatste brokstuk omlaag kwam. Die netten moeten eventuele nieuwe brokstukken opvangen. Het blijkt voorlopig niet nodig om ook op andere plaatsen netten te spannen.

De komende weken zal er wekelijks een visuele controle van het volledige viaduct - 1.700 meter lang - worden uitgevoerd. In januari wordt dan een maand lang een grondige inspectie uitgevoerd van het volledige viaduct, door verschillende experts van AWV. Afhankelijk van de resultaten zullen dan extra maatregelen genomen worden, mocht dat nodig blijken.

Ondertussen is de renovatie van het viaduct nog niet voor morgen. Het studiewerk wordt afgerond, maar wat er juist moet gebeuren staat nog niet helemaal vast. In 2019 worden de werken aanbesteed, pas in 2020 wordt de renovatie opgestart, in één rijrichting. De andere rijrichting wordt in 2021 aangepakt. In tussentijd zal AWV een studie opstarten om te bekijken welke alternatieven voor het viaduct mogelijk zijn, op lange termijn. Een overkapping of een ondertunneling zijn twee scenario’s die op tafel liggen, maar een kosten-batenanalyse zal duidelijk maken hoe realistisch dat is.

AWV heeft intussen ook beloofd rechtstreeks en transparant te communiceren met de bewonersgroep ViaduKaduk, zodat zij ook hun leden op de hoogte kunnen houden. Ook zal ViaduKaduk – en eventueel ook anderen bewonersgroepen – betrokken worden bij het bekijken van de alternatieven voor het verguisde viaduct. Rechtstreeks op de hoogte blijven kan via de website van ViaduKaduk.