Nu ook kamperen voor droomflat 15 UUR AANSCHUIVEN OM STEK IN NIEUWE WOONWIJK TE BEMACHTIGEN SABINE VAN DAMME YANNICK DE SPIEGELEIR

07 mei 2018

02u24 0 Gent De vraag naar woningen in Gent blijkt hoe langer hoe groter te worden. Om een droomappartement in de nieuwe woonwijk RUTE in Gentbrugge te bemachtigen, hebben de eerste kopers dit weekend voor de deur van vastgoedontwikkelaar Revive gekampeerd.

Driehonderd potentiële kopers voor honderd woningen. De vraag naar een appartement of woning in de groene en duurzame woonwijk RUTE - op de voormalige site van de Sidaplax-fabriek in Gentbrugge - overstijgt ruim het aanbod. Kampeertaferelen kenden we al van aan de schoolpoorten, maar nu steekt het fenomeen ook zijn kop op in de Gentse vastgoedsector. Het eerste geïnteresseerde koppel arriveerde vrijdag al om 19 uur: vijftien uur voor de start van de verkoop. "We hebben vier dochters en twaalf kleinkinderen die vaak over de vloer komen en we hebben onze zinnen gezet op één bepaald appartement", getuigt het koppel.





Pas tegen 2020

Het liet voor één keer hun slaap voor hun droomappartement en bracht de nacht door op een kampeerstoeltje voor de ingang van de kantoren van Revive aan de Nieuwewandeling. Daar vond zaterdag de verkoopdag plaats. "Om naast mijn tweelingzus te kunnen wonen, willen we graag twee woningen bemachtigen naast elkaar."





Alle kampeerders slaagden er uiteindelijk in het appartement of de woning te kopen die ze voor ogen hadden. Voor ze er hun intrek kunnen nemen, is het wel nog even wachten: de eerste bewoners zullen pas tegen 2020 naar RUTE kunnen verhuizen. De prijzen van de appartementen beginnen vanaf 214.000 euro en de woningen vanaf 336.000 euro.





Troeven

Dat de verkoopdag druk bezocht zou worden, had de vastgoedontwikkelaar vooraf al ingecalculeerd. Maar ook voor Revive zijn de kampeertaferelen nieuw. De strategische ligging van het nieuwe project - vlakbij de Schelde en op tien minuten fietsen van het centrum en de Gentbrugse Meersen - verklaart voor een deel de stormloop. Bovendien krijgt de nieuwe woonbuurt er een nieuw park bij van 9.600 vierkante meter. Er zullen onder andere fiets- en wandelpaden worden aangelegd, een waterbuffer met een brugje en stapstenen en een bloementuin.





Maar de troeven van het project zijn volgens directeur Nicolas Bearelle van Revive niet de enige reden voor de stormloop. "Het tekort aan nieuwbouwwoningen in Gent mag gerust een brede tendens genoemd worden. Het goede nieuws is dat er aan gewerkt wordt, al is een verdere inhaaloperatie nodig. Zoals het er nu naar uitziet, zullen er de komende jaren heel wat nieuwbouwprojecten bijkomen. Niets te vroeg", vindt Bearelle.





Meer info op www.rute.gent.