Nu ook gerechtelijk onderzoek naar SoGent STAD GAF 2 JAAR LOON ALS 'ZWIJGGELD' AAN ONTSLAGEN DIRECTEUR SABINE VAN DAMME

23 mei 2018

02u57 0 Gent De ontslagen SoGent-directeur Didier Nachtergaele zwijgt niet langer. Hij stapt naar het parket met zijn dossier, waarin hij beweert dat er gesjoemeld is met het toewijzen van bouwprojecten. Daarmee neemt hij niet alleen zijn ex-collega-directeur, maar ook schepen Sven Taeldeman in het vizier.

In drie bouwdossiers van de stad is er gesjoemeld met het toewijzen van de projecten aan bepaalde architecten. Dat beweert Didier Nachtergaele, die 18 jaar directeur van SoGent was, nu al meer dan een jaar. "Omdat schepen Taeldeman niks wilde doen tegen het gepruts met de juryverslagen door een collega-directeur, heb ik advocaat Devers een onderzoek laten voeren. Hij stelde dat verder onderzoek aangewezen was, maar de stad stapte niet naar het parket. Er werd een ander advocatenbureau aangesteld, dat - na inmenging van kabinet Taeldeman - besloot dat het allemaal niet zo erg was." Nachtergaele stelt het keihard in een interview op Knack.be.





Arbeidsrechtbank

Resultaat: de 'sjoemelde directeur' werd ontslagen, maar in één beweging werd ook Nachtergaele aan de deur gezet. Zijn ontslag werd wel nietig verklaard door minister Homans. Toch wordt hem de toegang tot de SoGent-gebouwen ontzegd. "Omdat ik ervan overtuigd ben dat er strafrechtelijke feiten zijn gebeurd, dien ik een klacht in bij het parket", zegt Nachtergaele. Hij stapte eerder ook al naar de arbeidsrechtbank, waar hij een dwangsom van 1.000 euro vraagt per dag dat hij niet mag werken. Opmerkelijk is dat Nachtergaele ook vertelt dat de stad ongevraagd twee jaar loon op zijn rekening heeft gestort. Nochtans zegt hij geen dading te hebben getekend. Het lijkt zwijggeld, maar daar heeft Nachtergaele geen boodschap aan. "Het geld is geblokkeerd tot duidelijk wordt waar ik recht op heb", zegt hij.





Juridisch advies

Schepen Taeldeman reageert: "Elke stap die we in dit dossier hebben genomen, kwam na juridisch advies en met akkoord van de Raad van Bestuur van SoGent. Er is niks persoonlijks in dit dossier. Nadat advocaat Devers extra onderzoek aanraadde, heeft een onafhankelijk advocatenbureau verder onderzoek gevoerd. Zij stelden geen strafbare feiten vast. Daarnaast zaten we met een conflict tussen twee directeurs. We hebben geprobeerd voor hen beiden een andere plek binnen de stad te zoeken, maar vonden geen akkoord. Dus hebben we hen beiden ontslaan. Sindsdien liggen we met Nachtergaele in een juridisch conflict en ligt de kwestie in handen van advocaten. Ik wil correctheid en helderheid. Ik betreur dat SoGent in een negatief daglicht wordt gesteld. Wat het nietig verklaren van het ontslag van Nachtergaele betreft, beslissen we donderdag om naar de Raad van State te stappen."





De oppositie reageerde gisteren in de gemeenteraad zwaar op het dossier. Er wordt duidelijkheid geëist, en ook dat de stad zélf naar het parket stapt.