Nu ook 'flatwatcher' voor hoogbouw Watersportbaan 02u47 0

Na de succesvolle introductie van een zogenoemde flatwatcher in 2016 in de wijk Nieuw Gent, wordt het principe overgezet naar de hoogbouwappartementen van de sociale huisvestingsmaatschappijen aan de Watersportbaan. Dat zegt Sven Taeldeman, schepen van wonen. "Met een flatwachter willen we de leefkwaliteit verhogen. Hij/zij is eigenlijk een soort hedendaagse conciërge, een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners. De zichtbare en alerte aanwezigheid van een flatwachter verhoogt de sociale controle. Het helpt om vandalisme, sluikstorten, overlast en samenlevingsproblemen te voorkomen, en om technische mankementen en vervuiling in de gemeenschappelijke delen en op het openbaar domein vlugger aan te pakken." De flatwatcher voor de Watersportbaan wordt verwacht tegen maart. (VDS)