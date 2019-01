Nu ook bruin water in nieuwe woonwijk Oostakker Didier Verbaere en Sabine Van Damme

27 januari 2019

17u08 0 Gent De inwoners van Oostakker krijgen regelmatig troebel drinkwater uit hun kraan. Sinds kort is ook bruin water vastgesteld in een recente wijk aan de Faltselestraat.

Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) zet dit nogmaals op de politieke agenda in Gent. “Het probleem is duidelijk nog altijd niet onder controle. Het verbaast me dat een recente wijk zoals die in de Faltselestraat hier nu ook mee te maken krijgt. Ik begrijp dat bewoners ongerust zijn”, zegt Sandra Van Renterghem. “Dit is geen nieuw probleem,” benadrukt Van Renterghem. “Al verschillende keren heb ik de situatie in de gemeenteraad aangeklaagd. Het stadsbestuur antwoordt altijd dat er geen gezondheidsrisico’s zijn en dat er aan het dossier gewerkt wordt, maar het zal jouw kraan maar zijn waar troebel water uit komt. Aangenaam is anders. Dit is géén goede dienstverlening.”

“Ik zal er op de gemeenteraad voor pleiten dat de stad en Farys nu eindelijk een versnelling hoger schakelen om de oude drinkwaterleidingen, die de problemen veroorzaken, te vervangen. Het is in elk geval al een gemiste kans dat er in het nieuwe bestuursakkoord met geen woord wordt gerept over deze problematiek,” stelt Van Renterghem.

“In afwachting van een definitieve oplossing, dring ik er op aan dat de oude gietijzeren leidingen voldoende gespoeld worden. Dat zal de mensen toch al voor een stuk helpen. En ten slotte wil ik van de schepen weten hoe het komt dat een relatief nieuwe woonwijk als de Faltselestraat hier toch ook door getroffen wordt.”