Nu online: vacature voor... gouverneur van Oost-Vlaanderen 10 april 2018

02u52 0 Gent Altijd al gouverneur van Oost-Vlaanderen willen worden? Het kan. Voor het eerst wordt de gouverneur verkozen via een selectieprocedure, en niet via politiek afspraken tussen partijen onderling.

Jan Briers wordt dit najaar met pensioen gestuurd, en dus is er vervanging nodig. De vereisten liggen alvast niet zo hoog. Er is bijvoorbeeld geen diplomavereiste. Je moet wel Belg zijn, en 10 jaar relevantie beroepservaring hebben. "De gouverneur is een belangrijke schakel tussen de verschillende bestuursniveaus. Daarnaast is hij/zij ook het gezicht van zijn provincie en heeft zij/hij dus een belangrijke representatieve en protocollaire rol", luidt het. En de verloning is ook niet mis: 72.400 euro (niet geïndexeerd) per jaar. De vernieuwde procedure kwam er na de aanstelling van Jan Briers. Die werd voorgedragen voor gouverneur Oost-Vlaanderen door N-VA, terwijl Open Vld die post in eigen rangen wilde houden. Het compromis luidde: Briers gouverneur, maar de procedure van aanstelling zou opener worden. Nu zal een onafhankelijk bureau op basis van de sollicitaties een lijst van geschikte kandidaten opstellen. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur en de Vlaamse regering heeft op basis van die lijst het laatste woord over de benoeming.





Wie kans wil maken, moet voor 7 mei solliciteren via www.werkenvoorvlaanderen.be.





(VDS)