Nu nog gekraakt, binnenkort hotel met 86 kamers BRAEMPOORT KRIJGT EXTRA VERDIEPING MET DAKTERRAS SABINE VAN DAMME

17 februari 2018

02u49 0 Gent Er komt weer leven in de Braempoort, het gigantisch complex tussen de Brabantdam en de Vlaanderenstraat. Nog dit jaar wil projectontwikkelaar Urban Link er starten met de bouw van een hotel. Al moeten ze nu eerst een procedure opstarten om de krakers uit het kantoorgedeelte weg te krijgen. Het gebouw is intussen zo verwaarloosd, dat het behang er van de muren valt.

In 1987 waren de verwachtingen hoog gespannen, toen de Braempoort een leuke winkelgalerij opende. Maar een succes is het nooit geworden. In 2011 waren alle handelaars er weg. Toen grote spelers zoals Albert Heijn interesse toonden, bleken alle winkeltjes in handen van 13 verschillende eigenaars. Naast de galerij is er ook een gigantisch kantorencomplex aan de Braempoort verbonden. Dat strekt zich uit tot aan de hoek met het Laurentplein, en telt 6 verdiepingen. Alleen beneden in de Brabantdam zit nog één winkeltje, een opticien. Al de rest staat leeg.





De laatste huurder vertrok vorig jaar, maar de andere verdiepingen staan al veel langer leeg. Ooit huisde de arbeidsrechtbank daar, voor ze naar de Savaanstraat trok. Een architectenbureau zat er ook. De balies staan er nog, zelfs enkele vaste telefoons en oude computerschermen bleven staan. Het gebouw wordt al jaren niet meer verwarmd. Dat resulteert in schrijnende taferelen. Hoewel het al met al in goede staat verkeert, valt het behang er van de muren.





Nochtans is de Braempoort goed gelegen. Op de hoek heb je een weids uitzicht over de Brabantdam en het Laurentplein, op de bovenste verdieping heb je zelfs zicht op de Krook. Projectontwikkelaar Urban Link plant dan ook een hotel met 86 kamers op die locatie. "Klopt", zegt Joris Van Duffel vanuit het buitenland. "De vergunningen daarvoor hebben we, we zijn heel concreet bezig met de plannen. Nog dit jaar willen we starten met de werken."





Maar dan moeten wel eerst de krakers vertrekken die sinds donderdagavond het gebouw bezetten. "We hebben dan ook onmiddellijk klacht ingediend bij de politie", zegt Van Duffel nog. "Volgens de nieuwe kraakwet moeten ze dus binnen de 8 dagen vertrekken, anders worden ze uitgezet."





Veel glas

Over het hotel zelf wil hij nog niet veel kwijt. Het zou een hotel van Living Room worden. Om de gevel op te frissen zou die bezet worden met witte natuursteen met bruine elementen. De ingang zou op dezelfde plek blijven. Bovenop het gebouw komt een zevende verdieping met veel glas en een dakterras van 480 vierkante meter. Wat moet gebeuren met het gelijkvloers en de winkelgalerij, is nog niet duidelijk. Of de twee ondergrondse verdiepingen, die nu parkeergarages zijn, ook bij het hotel gaan horen, is ook nog de vraag.