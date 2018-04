Nu eerste aanpassing Orchideestraat KRUISPUNT WAAR NIKITA STIERF IN 2019 GRONDIG AANGEPAKT ERIK DE TROYER

18 april 2018

02u49 0 Gent Het kruispunt waar Nikita Everaert (16) om het leven kwam, wordt in 2019 aangepakt: vrijliggende fietspaden, een aparte busstrook en een bredere bocht aan de Orchideestraat. In afwachting wordt het punt in juni iets fietsveiliger.

Het ongeval van maandag 19 februari veroorzaakte een schokgolf door Gent en daarbuiten. De 16-jarige Nikita Everaert uit Destelbergen was op weg naar school met de fiets. Op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Orchideestraat werd ze gegrepen door een vrachtwagen die rechts af sloeg. Het was geen dodehoekongeval omdat de chauffeur haar had kunnen zien, maar het punt stond al vele jaren bekend als een gevaarlijk kruispunt waar de voorrangsregels niet duidelijk zijn. Bovendien stond het al 15 jaar op de zogenaamde zwarte lijst van kruispunten die veilig moesten gemaakt worden. Die plannen daarvoor waren zelfs al sinds 2006 klaar. De Fietsersbond sprak van schuldig verzuim.





Stroomversnelling

Volgens schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is de zaak sinds het tragisch ongeval in een stroomversnelling gekomen.





"Die heraanleg is een bevoegdheid van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Zij hebben laten weten dat aanpassingen voor het kruispunt besproken zullen worden op de provinciale commissie verkeersveiligheid in mei. Daar worden dringende verkeersingrepen van minder dan een half miljoen euro doorgepraat door de verschillende instanties.





"Een echte stroomversnelling in de totale heraanleg van het kruispunt is er niet", zegt Irene van der Craats, woordvoerder van AWV. "Maar we zullen wel in juni al kleine aanpassingen doorvoeren die de fietsveiligheid op die plek zullen verbeteren. Concreet zullen we de stopstrepen voor de fietsers iets meer naar voor brengen. Dat is een kleine ingreep, maar die moet er voor zorgen dat fietsers veel beter zichtbaar zijn."





Meer ruimte

"De eigenlijke heraanleg van het kruispunt is gepland voor 2019. Iedereen engageert zich om die timing te halen", stelt van der Craats. "Die werken zullen inhouden dat er langs de Antwerpsesteenweg vrijliggende fietspaden komen. Ter hoogte van de Orchideestraat zal een uitstulping gecreëerd worden die er voor zorgt dat auto's een ruimere bocht moeten nemen. Zo ontstaat meer ruimte voor de fietsers. Ook het profiel van de Groenstraat, aan de andere kant van het kruispunt, wordt aangepast. Nu komt die straat zeer schuin op de Antwerpsesteenweg. We maken daar meer een rechte hoek van. Dat zal de zichtbaarheid van fietsers ten goede komen. Verder komen er ook oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Er komt ook een deels afgescheiden busstrook op die plaats."