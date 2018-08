Nu al volop herfst aan de Zuid MOT TAST KASTANJES AAN, MAAR STAD ROOIT ZE NIET ERIK DE TROYER & SABINE VAN DAMME

21 augustus 2018

02u48 1 Gent We zijn augustus, maar aan de Zuid lijkt het al alsof de herfst is aangebroken. De 114 witte paardenkastanjes verliezen er nu al massaal hun bladeren. Een gevolg van de droogte en van de mineermot die al jaren zwaar toeslaat. "De bomen kappen we niet", zegt de stad.

Zo'n 114 kastanjelaars staan er langs de Frère-Orbanlaan en die zijn nu al massaal bladeren aan het verliezen. Een aantal bomen zijn al volledig kaal. "Die bomen zijn op sterven na dood", zegt gemeenteraadslid Guido Meersschaut (onafh/VB) die op de Frère-Orbanlaan woont. "De meeste van deze bomen zijn meer dan 100 jaar oud, maar het is niet zozeer de leeftijd die een probleem is, maar wel de motten. Zelfs de bomen die tien jaar geleden zijn aangeplant hebben er last van."





Meersschaut zal op de gemeenteraad van september de botte bijl voorstellen. Letterlijk. Hij zal de stad vragen om alle bomen te rooien en nieuwe te planten. "De stronk kan men laten zitten en zitbanken van bouwen. Tussenin kunnen dan nieuwe bomen geplant worden, platanen bijvoorbeeld. Die hebben dergelijke problemen niet. "





Het probleem met de mineermot is niet nieuw. Vorig jaar stelde de stad al een plan op om de bomen van het ongedierte te redden. De groendienst kwam na het vallen van de bladeren alle bladeren van de kastanjes verwijderen. Dat is namelijk de plek waar de larven van de mineermot groeien.





Bladeren verzamelen

"De bomen zijn zeker en vast niet dood", zegt schepen van openbaar groen Rudy Coddens (sp.a). "Ze hebben inderdaad last van de mineermot, net als 99% van alle andere dergelijke paardenkastanjes in ons land. De lange droogte zal er ook geen deugd aan gedaan hebben. Maar ze zijn er niet slechter aan toe dan vorig jaar. Bovendien is dit een type kastanje dat sowieso vroeg de bladeren verliest. Deze bomen kappen is niet aan de orde. Wel zullen we in 2019 de bomen grondig snoeien om hen zo de kans te geven aan te sterken. Ook dit jaar zullen we alle bladeren van de bomen verzamelen."





Meersschaut gelooft de uitleg van de schepen niet. "Aan de andere kant van het Keizerspark staan ook kastanjes en die zien er nog veel beter uit. Hier groeien nauwelijks nog kastanjes aan de boom, de knoppen vallen er af nog voor ze openen. Kappen is de enige oplossing. Liefst nog deze winter."





Het is niet de eerste grote laan in Gent waar problemen met bomen opduiken. Eerder wilde de stad wel kappen aan de Begijnhoflaan. Maar onder luid protest van de buurt bleven die bomen staan.