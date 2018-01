Nu al inschrijven voor Havenloop 26 januari 2018

Op 8 april is er opnieuw een Havenloop, de vijfde al. Na de fusie met Zeeland is ook het loopevenement omgedoopt, tot North Sea Port Run Gent. Inschrijven daarvoor kan nu al. De nieuwe start- en aankomstplaats aan het Mercatordok heeft ruimte voor duizenden lopers. Het parcous loopt opnieuw langs dokken, over kaaien en door bedrijven. Er is aan iedereen gedacht, met een Kids Run van 1 kilometer, en springkastelen aan de finish. Er zijn ook verschillende afstanden voor volwassenen: 5 kilometer, 10 kilometer, een halve marathon en de 21 kilomter Run & Bike, waarbij loper en fietser elkaar afwisselen. Inschrijven kan via www.northseaportrungent.be (VDS)