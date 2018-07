Nu al gezocht: stroppendragers NIEUWE PROCEDURE: MANNEN KUNNEN ZICH ZELF KANDIDAAT STELLEN ERIK DE TROYER

02u41 0 Gent Opvallend beeld tijdens de stroppenstoet de voorbije Gentse Feesten: er liepen maar vier leden in zwarte tabbaard mee, traditioneel de aspirant-stroppendragers. Dat zijn er een pak minder dan normaal. "We passen onze manier om leden te werven aan. Voortaan kunnen mannen zich zelf kandidaat stellen", legt voorzitter Alain Colbrandt uit.

De Gilde van de stroppendragers kwam dit jaar onverwacht in een storm terecht. Niet door hun eigen doen maar wel door de plotse eis van Tineke De Rijck van de Korenmarkt om lid te worden van het mannenclubje dat de gilde sinds jaar en dag is. Het was dan ook opvallend dat er tijdens de echte stoet maar 4 zwarte tabbaards meeliepen.





"We proberen steeds 50 witte tabbaards te hebben. Wie een zwarte tabbaard draagt, is een kandidaat-stroppendrager. Door sterfgevallen, ziektes en geplande vakanties kunnen er dragers van witte tabbaards wegvallen en dan schuiven de zwarte tabbaards door naar de witte. Ze moeten wel eerst twee jaar 'stage' gelopen hebben. Dit jaar waren maar vier zwarte tabbaards en dat is zeer weinig", geeft Colbrandt toe.





Stage van twee jaar

"Een stroppendrager kan men niet zo maar worden. Tot voor kort moest men voorgedragen worden door twee huidige stroppendragers. Bovendien mag men maar om de paar jaar een lid voorstellen om te voorkomen dat er kliekjes gevormd worden. Er wordt steeds ook gecheckt wat de beweegredenen zijn. We willen niet dat er politieke of commerciële belangen gediend worden. Daarom ook de stage van twee jaar. Men kan zoiets even faken, maar om dat twee jaar vol te houden..."





Tot 5 nieuwe leden per jaar

Dit jaar werd de aanmeldingsprocedure van de stroppendragers soepeler gemaakt. "Voortaan kan men zich zelf kandidaat stellen. We hebben een poule gevormd met leden die graag het peterschap willen opnemen over nieuwe leden. Ze krijgen zelf de keuze wie ze willen begeleiden. De stage blijft nog steeds. We hopen op die manier 4 tot 5 nieuwe leden per jaar te kunnen recruteren. We kunnen ook geen honderden kandidaturen aan, want dan zullen we moeten beginnen speeddaten en dat is niet de bedoeling."





Geen vrouwen

En hoe zit het nu met de vrouwen? Mogen zij lid worden? "Als die regel zou veranderen, dan moet die goedgekeurd worden door de meerderheid van de gilde. De regels zijn nu nog steeds dat men van het mannelijk geslacht moet zijn en geboren zijn in Gent. Dat zijn objectieve maatstaven die zorgen dat er geen discussie is."'