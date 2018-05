Nu al dé stunt van de Gentse Feesten: Adamo komt naar Boomtown 04 mei 2018

03u05 0 Gent Boomtown heeft dé naam voor de Gentse Feesten te pakken. Op 20 juli halen zij Salvatore Adamo naar de opera. Nooit eerder kwam deze 75-jarige Belgisch-Italiaanse zanger naar de Gentse Feesten.

"Ik probeerde al enkele jaren om Adamo te strikken en ben blij dat het eindelijk gelukt is", zegt een opgetogen Jeroen Vereecke. "Hij komt in de mooiste zaal van Gent te staan, waar eerder ook al Gabriel Rios, Tindersticks en Melanie De Biaso te zien waren." Boomtown lijfde de opera enkele jaren geleden in als extra podium.





Al sinds de jaren 60 timmert Adamo aan een internationale carrière. Hij verkocht meer dan 90 miljoen platen en 25 studio-albums, waarmee hij de best verkopende Belgische artiest aller tijden is. Het vuur en de gedrevenheid waarmee Adamo zijn muziek blijft brengen is indrukwekkend. Iedereen kent 'Tombe la Neige' en 'Filles du Bord de Mer', en nog heel veel andere nummers. Al is er ook een Johnny-Cash-versie van Adamo, die hij zal laten zien in de opera.





Ouder publiek

"We weten dat we met dit concert een beetje buiten onze eigen lijnen kleuren", lacht Vereecke. "We weten ook dat we hiermee een ander, ouder publiek zullen aantrekken dan we gewoon zijn. Al hopen we dat ook de jongere garde de weg naar Adamo zal vinden." Een bezorgdheid van de organisatie is de ticketverkoop. Die start vandaag, maar enkel online. "Het heeft geen zin naar de opera te hollen om daar tickets te kopen, die zijn er niet", zegt Vereecke. "Gelukkig kennen ook de senioren intussen de weg naar het internet, en voor wie dat niet zo is, zal er wel een kleinkind of buur in de bres willen springen."





Adamo komt op vrijdag 20 juli naar de opera. De andere dagen staan daar eveneens grote namen: Milow op 17/7, Suzanne Vega op 18/7, Spinvis op 19/7 en Jasper Steverlinck op 21/7. Voor al deze concerten zijn tickets enkel verkrijgbaar op www.boomtownfestival.be. Ook de programmatie is daar te vinden. (VDS)