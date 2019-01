NTGent schrapt wereldpremière door weigering visa voor Congolese dansers Yannick De Spiegeleir

18 januari 2019

18u00 0 Gent Het NTGent schrapt de wereldpremière van de dansvoorstelling ‘Histoire(s) du Théâtre II’, die op 21 februari zou plaatsvinden in Gent. Aan vier Congolese dansers is een visum om naar België af te reizen geweigerd.

De weigering is een rechtstreeks gevolg van de sluiting van het Schengen huis in Kinshasa, in januari 2018. NTGent probeerde het voorbije jaar langs alle mogelijke wegen om voor de vier voor deze productie essentiële acteurs alsnog een uitreisvisum naar België te verkrijgen. De ambassade van België in Kinshasa werd gecontacteerd, later ook die van Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bemoeide zich met de zaak, en ook Minister van Cultuur Sven Gatz legde zijn gewicht in de schaal. Helaas zonder resultaat.

De première van Histoire(s) du Théâtre II, voorzien in februari in NTGent-Minard, en de 7 daaropvolgende voorstellingen in Gent (22/2-14/3) worden verplaatst naar een nog te bepalen periode, waarschijnlijk in het seizoen 2019-2020.