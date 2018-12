NTGent neemt vrachtwagenlift met capaciteit van 37 ton in gebruik Totaalrenovatie van 6,6 miljoen euro zet stadstheater terug op de internationale kaart Yannick De Spiegeleir

19 december 2018

13u51 1 Gent Aan het Sint-Baafsplein is de grondige renovatie van NTGent bijna achter de rug. Een nieuwe laad- en loskade vormt het sluitstuk van de operatie en maakt het mogelijk om decorstukken en attributen vlot tot op de scène te krijgen. “In het verleden moesten we internationale gezelschappen weigeren bij gebrek aan moderne infrastructuur”, klinkt het bij NTGent.

Stadsschouwburg NTGent, gebouwd eind 19de eeuw en beschermd als monument sinds 1986, was begin vorig jaar aan een grondige renovatie toe. De theatertechnische installatie was verouderd en voldeed niet langer aan de Europese richtlijnen. Er moest ook een nieuwe, veilige laad- en loskade komen om grote decorstukken vlotter tot op het podium te krijgen.

Na bijna twee jaar grondig verbouwen is de moderniseringsoperatie bijna afgerond. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf Sogent stond in voor de coördinatie van de werken. Het renovatieproject heeft een totaal prijskaartje van 6,6 miljoen euro. De Stad Gent investeerde 4,6 miljoen euro. Ook de Vlaamse Overheid kwam door middel van het Fonds voor Cultuurinfrastructuur voor 2 miljoen euro tussen. Bij de opening blikt NTGent-voorzitter en oud-politicus Luc Van den Bossche tevreden terug op de renovatieoperatie. Al had hij ook een kritische bemerking in petto. “Naast eigen middelen en subsidies kunnen theaterhuizen nu ook een beroep doen op het ‘tax shelter’-systeem. Dat zorgt voor kwetsbaarheid, want om de ‘tax shelteren’ moet je winst maken en dus is het systeem gevoelig aan de economische conjuctuur.”

De bezoeker heeft niet veel gemerkt van de nochtans indrukwekkende verbouwing. De werken zijn namelijk grotendeels achter de schermen uitgevoerd en stonden vooral in het teken van speelcomfort voor de acteurs en technische ondersteuning voor de theatertechnici.

Gent Trekkenwand

Een belangrijk onderdeel van de renovatie was de vervanging van de verouderde theatertechnieken. De trekkenwand, het geheel van stalen buizen waaraan de theatertechniekers doeken, decorelementen en spots ophangen, werd tot dan toe nog manueel bediend. Voor de start van het huidige speelseizoen werd de trekkenwand vervangen door een volautomatisch systeem. Dat werkt veiliger, efficiënter en ergonomischer. “Elke theatertrek heeft een capaciteit van 500 kilogram. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een piano naar boven te trekken als deze voor een volgende scène van het podium moet verdwijnen”, licht Tom De Clercq, communicatieverantwoordelijke van NTGent toe.

Decorstukken

De werkzaamheden bevatten ook een deel nieuwbouw, in de vorm van een nieuwe laad- en loskade. Om decorstukken en attributen tot op de scène te krijgen, werd voorheen de ingang in de Biezekapelstraat gebruikt. Maar die ingang was te klein en behoorlijk onhandig in de nauwe straat. Een nieuwe laad- en loskade werd gebouwd aan de zijgevel van het stadstheater op het Sint-Baafsplein. “Vanaf nu kan een vrachtwagen gevuld met decorstukken en attributen via het plein rechtstreeks op een lift rijden met een maximumcapaciteit van 37 ton”, verduidelijkt schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a). Vrachtwagen én inhoud worden tot op het niveau van de scène getild, waar de lading gelost kan worden en rechtstreeks op het podium gebracht kan worden. Tot slot werden ook de loges, de vestiaire en het sanitair vernieuwd.