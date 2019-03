North Sea Port vervuilender dan haven van Antwerpen, maar daar is een logische verklaring voor “Volop bezig met ons DNA te veranderen” Kristof Vereecke

22 maart 2019

17u12 0 Gent North Sea Port, de nieuwe fusiehaven tussen Gent en Terneuzen, is met 14% van de jaarlijkse CO2-uitstoot in Vlaanderen, vervuilender dan de haven van Antwerpen. Opvallende cijfers. Zeker gezien de haven van Antwerper groter is en ze in Gent en Terneuzen de ambitie uitspreken om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De nieuwe fusiehaven North Sea Port zag in 2018 het levenslicht. Sindsdien groeide de haven, met een omzet van jaarlijks 15 miljard euro en 100.000 arbeidsplaatsen, uit tot de derde belangrijkste haven van Europa. Na Rotterdam en Antwerpen.

1 + 1 niet altijd 2

Maar er zit ook een schaduwzijde aan het verhaal. Volgens cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is de nieuwe haven goed voor 14% van de totale CO2-uitstoot in Vlaanderen. Dat is meer dan de haven van Antwerpen. Begin deze week pakten staalreus ArcelorMittal en Dow Chemicals nog uit met het nieuws dat ze voortaan CO en CO2 gaan scheiden tijdens hun productieproces in de strijd tegen de klimaatopwarming. Bovendien gaat ArcelorMittal er prat op nu al wereldtop te zijn in energie-efficiëntie. Of hoe 1 + 1 niet noodzakelijk 2 is in de nieuwe fusiehaven.

DNA

“De cijfers zijn niet onlogisch”, zegt Johan Bresseleers, communicatieverantwoordelijke bij North Sea Port. “Antwerpen is voor 50% chemie en 50% containerhaven, terwijl Gent een echte productiehaven en van nature uit vervuilender is. Dat zit nu eenmaal in het DNA van onze haven. Maar het klopt ook dat we nog steeds de ambitie hebben om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op dat vlak is ArcelorMittal een goed voorbeeld. Maar er zijn nog veel voorbeelden van bedrijven die actief bezig zijn met een groene transitie door hun CO2-productie te gaan hergebruiken of zelfs te voorkomen. Ook het havenbedrijf moet mee in die beweging willen we blijven meetellen. Zo produceren we nu al heel veel groene energie via windmolens en zonnepanelen en gebeurt de helft van het transport binnen de haven al voor 50% via spoor en binnenvaart.”

Noodzakelijke transitie

Toch zal het binnen twee generaties nog beter moeten. Dat benadrukte ook Jan Lagasse, CEO van North Sea Port vandaag bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “De haven heeft grote uitdagingen voor zich. Alle bedrijven zullen samen een energietransitie moeten maken. Bovendien zullen we als havenbedrijf groene partners moeten zoeken. De transitie is evenwel noodzakelijk om onze haven te beschermen en de huidige meerwaarde die we creëren ook in de toekomst te garanderen.”