Nooit eerder zoveel wespennesten GEVAARLIJKE AZIATISCHE HOORNAAR RAAKTE AL TOT IN GENT YANNICK DE SPIEGELEIR &

01 augustus 2018

02u27 0 Gent De brandweer heeft de handen meer dan vol met het verdelgen van wespennesten. Nooit eerder kwamen zoveel meldingen binnen, tot zelfs 150 per dag. Daardoor loopt de wachttijd soms op tot 4 dagen. Zelfs de gevaarlijke Aziatische Hoornaar dook al op in het Gentse.

Door de droogte en de warmte zijn er veel meer wespennesten dan normaal. De beesten gedijen goed nu, en zwermen massaal uit. Er zijn wel al eerder drukke 'wespenzomers' geweest, maar een overrompeling als deze was er nog nooit. Normaal gezien houdt de brandweer één wagen beschikbaar voor het verdelgen van wespennesten, maar de voorbije weken waren er zeven tot zelfs acht brandweerwagens nodig om het aantal oproepen de baas te kunnen.





"Uit Gent en de deelgemeenten komen momenteel meer dan 150 oproepen per dag binnen", zegt communicatieverantwoordelijke Marlies Capiau. "Normaal komt de brandweer na en oproep binnen de twee dagen langs om het nest uit te roeien, maar met deze massa oproepen lukt dat niet meer. We vragen de mensen om begrip voor de vertraging. Nu kan het tot drie of vier dagen duren voor de brandweer kan langskomen."





De brandweer vraagt met aandrang om de nesten te melden via het e-loket, omdat dit de meest effeciënte manier van werken is. "Bellen of mailen gaat echt niet sneller, integendeel. Dan moeten wij zelf al die gegevens in het e-loket invoeren." De brandweerploegen op het terrein werken met iPads, en krijgen daarop meldingen binnen van locaties met wespennesten. Als ze een aantal locaties kunnen combineren, doen ze dat ook.





Aziatische Hoornaar

Meer verontrustend is dat er in het Gentse al minstens één nest van de Aziatische Hoornaar is aangetroffen. Dat uitheemse beest is een stuk groter dan onze inheemse wespen, en ook een pak gevaarlijker. Deze beesten spuiten gif in de ogen van hun belager, dus de standaard pakken die de brandweermannen aantrekken om een wespennest te lijf te gaan, volstaan niet voor deze variant. De brandweer mag de Aziatische Hoornaar overigens niet zelf verdelgen, maar moet er melding van maken aan 'Honeybee Valley', een kenniscentrum van de UGent. Daar wordt de opmars van deze wesp in Vlaanderen opgevolgd. De Aziatische Hoornaar is immers niet alleen voor de mens gevaarlijk, vooral voor de imheemse bijen zijn Hoornaars een ramp. Ze kunnen in korte tijd volledige bijenkolonies uitmoorden. Van mei tot juli werden al 8 nesten van Aziatische Hoornaars ontdekt, één daarvan dus in het Gentse.





Wie om wespenverdeling vraagt, betaalt 40 euro, en krijgt meteen een heel team brandweermannen over de vloer. Dat is omdat het team moet samenblijven, om meteen te kunnen vertrekken naar branden, ramen of ander onheil als er een oproep binnen komt. Voor de wespen werken ze met een giftig poeder, waarmee de ingang van het nest bespoten wordt. De beesten nemen het zelf mee naar binnen. Binnen de 3 dagen zijn alle wespen in het nest dan dood.





Meldingen van wespennesten kan via zonecentrum.zoneforce.be/aanvraag-wespen.html