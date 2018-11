Nooit eerder zoveel vermeldingen in Gault & Millau 41 Gentse zaken in lekkerste lijst, zelfs ‘nieuwkomer van het jaar’ is Gents Sabine Van Damme

05 november 2018

16u30 18 Gent De nieuwe lijst van de fel gesmaakte Gault & Millau is een ode aan Gent. Nooit eerder kregen zoveel zaken met postnummer 9000 een vermelding. Het zijn er liefst 41, waaronder 15 nieuwkomers. Met Souvenir hebben we zelfs de ‘nieuwkomer van het jaar’ in eigen stad.

De tijd dat Gent een woestijn was op culinair vlak, ligt definitief achter ons. Sergio Herman zei het nog vorige maand, bij de opening van zijn luxefrituur op de Groentemarkt: “Gent heeft de voorbije jaren grote sprongen genomen op culinair vlak”. En de sterrenchef kan het weten, hij spendeerde een groot deel van zijn jeugd in de Arteveldestad. De nieuwste lijst van Gault & Millau bevestigt zijn aanvoelen. Nooit eerder stonden zoveel zaken uit Gent in die lijst. Het zijn er liefst 41, waarvan 15 nieuwkomers. In de lijst van vorig jaar stonden slechts 29 Gentse zaken.

Dit jaar behalen liefst 4 zaken de opmerkelijke score van 16 of meer. ‘Chambre Séparée’ van Kobe Desramaults stijgt een half punt, naar 18, wat al betrekkelijk dicht is bij het ‘Hof van Cleve’ van Peter Goossens, met 19,5 op 20 nog steeds dé Vlaamse top. ‘Restaurant Horseele’ in de Ghelamco Arena bevestigt zijn positie aan de top, en behaalt opnieuw 17 punten. Ook Michaël Vrijmoed stijgt met zijn ‘Vrijmoed’ in de Vlaanderenstraat een half punt, tot 16,5. En OAK van Marcelo Ballardin in de Hoogstraat bevestigt, met opnieuw 16 punten.

Dé blikvanger van dit jaar is echter Souvenir, in de Brabantdam. Dit restaurant is nagelnieuw, en belandt meteen met 15,5 punten in de lijst van Gault & Millau. Zij bombarderen deze zaak dan ook terecht tot ‘nieuwkomer van het jaar’. In Souvenir roert de IJslandse kok Vilhjalmur Hilmar Sigurdarson in de potten. Hij en zijn vrouw Joke Michiel startten Souvenir op in Ieper, waar ze wonen, maar verhuisden de zaak een half jaar geleden naar Gent. Ze kozen voor de ‘moeilijke’ buurt van de Brabantdam, in het stukje tussen Sint-Anna en de Vlaanderenstraat. Ze zitten in een relatief klein pand, vlakbij het Glazen Straatje. Vroeger zat De Vitrine daar, de vorige zaak van Kobe Desramaults.

Souvenir staat voor gezond én lekker gastronomisch eten. In de keuken wordt sterk de nadruk gelegd op vis, zeevruchten en groenten. Bij de menu’s serveren ze geen vlees, a la carte kan je er wel voor kiezen. De menu’s tellen 5 tot 9 gangen, en worden opgebouwd rond groenten. Ze koken er puur en to-the-point, met herkenbare producten. Omdat groenten sowieso centraal staan, zijn er altijd tal van vegetarische opties. In de zaak is plaats voor een 30-tal mensen, in verschillende ruimtes. Vooraan is er de opvallende toog met roze marmer, achteraan een zaal met leuke lichtstraten in het dak. Boven is er nog een zaal voor privégelegenheden.