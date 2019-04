Nooit eerder zoveel subsidies voor pleinen Gentse Feesten Iedereen krijgt twee jaar lang minstens evenveel als in 2018 Sabine Van Damme

01 april 2019

De stad Gent heeft de subsidies voor de organisatoren van de Gentse Feesten bekend gemaakt. Vroeger kwam daar een jury aan te pas, en een uitgebreid rapport van wat de organisatoren van plan zijn. Nu geeft de stad een forfaitaire subsidie, voor 2019 én 2020, die het gemiddelde is van de voorbije vier jaar, en minstens hetzelfde bedrag als in 2018. In totaal gaat nu 709.921 euro naar de 13 feestkernen.

In 2017 en 2018 werd het ronde bedrag van 700.000 euro verdeeld onder de 13 Feestkernen. Dat zijn overigens niet eens alle subsidies die verdeeld worden voor de Gentse Feesten, er gaat ook nog geld naar de kleine organisatoren, en naar de ‘festivals’, MiramirO, Circusfestival en Puppetbuskers.

Er was een omstandig reglement waarbij de subsidies voor de pleinen verdeeld werden op basis van onder meer kind- en milieuvriendelijkheid, aantal lopende meter toog, en programmatie. Daar kwam ook een jury aan te pas. Maar de nieuwe Feestenschepen Annelies Storms keilde dat reglement de vuilnisbak in, en werkt aan een nieuw exemplaar. In afwachting daarvan krijgen de pleinen voor dit jaar én volgend jaar het gemiddelde bedrag van wat ze tussen 2015 en 2018 ontvingen. Ligt dat gemiddelde lager dan de subsidie van 2018, dan krijgen ze dezelfde subsidie als in 2018. Iedereen blij dus, en 9.921 euro extra voor de Feestkernen.

Acht pleinen krijgen in 2019 en 2020 exact hetzelfde bedrag dat ze in 2018 ontvingen. Sint-Baafsplein en de Kouter (Boomtown) krijgen om en bij de 3.000 euro meer, bij de anderen scheelt het enkele honderden euro’s. Boomtown blijft met 84.176 euro (voor vijf dagen) met voorsprong de grootste slokop. Sint-Baafsplein krijgt 75.000 euro, het Laurentplein vervolledigt de top 3 met 70.246 euro. Het kleine Place Musette bengelt achteraan met 17.309 euro, de Vlasmarkt krijgt 31.553 euro, de Groentenmarkt 32.110 euro.

De organisatoren krijgen hun geld vroeger en moeten dus minder prefinancieren, en weten nu ook perfect waar ze aan toe zijn voor deze én de volgende editie. “Zo geven we de organisatoren de zekerheid en de transparantie waar ze naar vroegen”, stelt Storms.