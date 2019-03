Nooit eerder zoveel starters in Gent, ook veel minder zaken op de fles Moeder en dochter begonnen Lebrunch: “Het leven is te kort om dingen te doen die je niet graag doet” Sabine Van Damme

05 maart 2019

16u14 0 Gent Maar liefst 3.352 Gentenaars hebben in 2018 een zaak opgestart in de stad, en dat is een absoluut record. Bovendien staat het aantal faillissementen op het laagste peil in acht jaar. Gent doet veel voor startende ondernemers. Dat ondervonden ook Ansofie Lebrun en mama Bernadette Vandezande, die samen lunch- en brunchhuis Lebrunch openden in Gentbrugge.

Ansofie Lebrun is 27, en heeft communicatiewetenschappen gestudeerd. “Maar na zes maanden kantoorwerk wist ik dat ik dat niet wilde doen voor de rest van mijn leven. Ook al had ik geen horeca-ervaring, ik droomde van een eigen horecazaak. Eigenlijk heb ik niet getwijfeld. Ik heb mijn job opgezegd zonder plan B. Ik woonde alleen en had geld om drie maanden rond te komen. Maar zeker met de steun van mijn mama wist ik dat het zou lukken. En vorig jaar hebben we onze zaak Lebrunch geopend. We zijn er nog altijd superblij om.”

Dat zegt ook Bernadette Vandezande, mama van Ansofie. “Ik was administratief bediende bij een groothandel in tandtechnisch materiaal. Een leuke job, maar ik zat er helemaal vastgeroest. Koken was mijn hobby, een eigen zaak sprak mij ook wel aan. En als ik er mijn dochter mee kan helpen, waarom niet dan? Dus heb ook ik mijn job opgezegd. Naar pensioen toe was dit geen goede zet, en ook qua inkomen moest ik inleveren. Maar er is meer in het leven dan geld. Het leven is te kort om dingen te doen die je niet graag doet.”

Naar pensioen toe was dit geen goede zet, en ook qua inkomen moest ik inleveren. Maar er is meer in het leven dan geld Bernadette Vandezande

En dus draait Lebrunch nu al een jaar, met succes. “We doen het zo graag dat we zelfs op vrije dagen brunches maken voor familie en vrienden. We doen de boodschappen zelf en koken alles vers. Dat is veel werk, ja. Maar we genieten ervan, ook van onze samenwerking.”

Starterscontract

Ansofie zegt dat ze veel steun heeft gehad aan de stad. “Ik ging langs bij Unizo, maar vooral de stad gaf mij veel steun en goede raad. Dat starterscontract bijvoorbeeld is fantastisch. Je krijgt 5.000 euro, waarvan een deel maar betaald wordt als je na 3 jaar alle doelstellingen hebt behaald, maar voor een starter telt elke cent. En je krijgt dat geld niet cadeau, je moet er echt wel een zwaar dossier voor opstellen. Ik heb er zelfs een weekend de zaak voor gesloten, om dat papierwerk rond te krijgen.”

Veel minder faillissementen

Volgens de nieuwste cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon waren er 10 jaar geleden gemiddeld 2.000 starters per jaar in Gent. De afgelopen jaren steeg dat elk jaar, met een record van 2.863 nieuwe oprichtingen in 2017. 2018 klokte opnieuw af op een record, met 3.352 nieuwe starters. Het laatste kwartaal van 2018 was bijna goed voor een derde van alle opstarten (941). Naast een stijging van het aantal starters is er intussen ook een sterke daling van het aantal faillissementen in Gent. 221 zaken gingen over de kop, dat is het laagste aantal sinds 2011. Met de daling van het aantal faillissementen steeg het aantal actieve ondernemingen in Gent uiteindelijk met 5 procent.

Geen attest bedrijfsbeheer meer

“Dat nog nooit zoveel Gentenaars in één jaar tijd een eigen zaak opstartten, toont dat de goesting om hier te ondernemen groot blijft”, zegt een tevreden economieschepen Sofie Bracke (Open Vld). “Maar dat starters sinds 1 september geen attest bedrijfsbeheer meer moeten voorleggen, heeft ook zeker meegespeeld. Het is belangrijk dat nieuwe starters kunnen uitgroeien tot gezonde zaken. Daarom blijven we inzetten op een goede omkadering en ondersteuning.”

In vergelijking met andere steden in Vlaanderen deed Gent het opmerkelijk goed in 2018. Het aantal faillissementen in Vlaanderen daalde van 5.155 in 2017 naar 4.870 in 2018, omgerekend is dat -6 procent. Maar in Gent was de daling veel groter, namelijk -36 procent (van 348 zaken in 2017 naar 221 in 2018). En terwijl het aantal starters in Vlaanderen steeg van 56.950 in 2017 naar 61.955 in 2018 (+9 procent), was de groei in Gent met +17 procent nog groter (2.863 in 2017, 3.352 in 2018).

Lebrunch is te vinden aan de Leo Tertzweillaan 3 in Gentbrugge. Open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 16 uur, en op zaterdag van 10 tot 14 uur.