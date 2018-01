Noodwerken aan 'wiebeltram' lijn 1 TIJDELIJKE HERSTELLING IN NEDERKOUTER EN VELDSTRAAT ERIK DE TROYER

02u47 0 Wannes Nimmegeers Tram 1 aan de Nederkouter. Door de zwaardere albatrostrams slijten de sporen sneller dan verwacht. Daarom zijn nu noodherstellingen gepland. Gent Nog dit jaar zal De Lijn herstellingswerken laten uitvoeren aan de sporen van tram 1 tussen de Nederkouter en de Veldstraat. Het gewicht van de veel grotere albatrostrams doet de tramsporen op verschillende plaatsen sneller verslijten. Hier en daar helt de tram zelfs licht over. In 2022 gaat lijn 1 voor langere tijd dicht voor een volledige renovatie.

Schepen en parlementslid Mathias De Clercq (Open VLD) ondervroeg mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) in het Vlaams parlement over de plannen voor lijn 1. In november besliste De Lijn nog om tramlijn 4 te knippen omdat de tramsporen ter hoogte van de Jozef Vervaenestraat in te slechte staat waren. De tram wiebelde er heen en weer en mocht er al een tijdlang enkel stapvoets langs rijden. De tramsporen versleten echter zo snel dat het onverantwoord werd om nog trams te laten passeren. Gevolg: boze gebruikers van lijn 4 en een boze schepen van Mobiliteit, omdat hij niet gewaarschuwd was. Het zal vermoedelijk twee jaar duren vooraleer het tramverkeer er kan hervatten.





De Clercq wou daarom weten wat de vooruitzichten waren voor het traject van tramlijn 1, de drukst gebruikte tramlijn van het land. De stad weet namelijk al een tijdje dat er aan de Nederkouter gelijkaardige problemen opdoemen. Uit het antwoord van minister Weyts blijkt dat er inderdaad een probleem is. Dit jaar nog zullen in verschillende fases herstellingswerken uitgevoerd worden tussen de Nederkouter en de Veldstraat. Hoe ingrijpend die werken zullen zijn en of tramlijn 1 daardoor afgesloten moet worden, is niet duidelijk.





Heraanleg in 2022

Vermoedelijk komt er pas in 2022 een totale renovatie, die wel zeer ingrijpend zal zijn. Dan zullen rioleringen heraangelegd worden en worden de tramsporen vervangen en heel de straat heraangelegd. Over welk gebied het precies gaat, staat nog niet helemaal vast maar het stuk dat écht toe is aan een heraanleg is het gebied van de Kortrijksepoortstraat tot en met de Veldstraat. Dat kan dus betekenen dat de Veldstraat voor een tijd zo goed als onbereikbaar zal zijn.





Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zegt dat de aangekondigde werken niet als een verrassing komen.





Te weinig onderhoud

"Op lijn 1 zijn er inderdaad wat problemen aan het ontstaan. Vermoedelijk heeft dat te maken met het extra gewicht van de albatrostrams. Daardoor slijten de sporen sneller. Vele jaren heeft men de sporen niet of nauwelijks onderhouden. Men ging er van uit dat ze er wel 20 jaar tegen zouden kunnen. Maar als er iets is wat ik geleerd heb dan is het dat infrastructuur goed onderhouden moet worden, anders duiken er problemen op. Het goede nieuws is dat er nu een plan van aanpak is, en dat we niet meer voor onvoorziene problemen zullen komen te staan zoals bij tram 4."





Versleten tramlijnen hebben de voorbije jaren al voor heel wat ellende gezorgd, zowel voor gebruikers van het openbaar vervoer als voor handelaars. Eerst waren er de Brusselsesteenweg en de Brabantdam die jaren dicht gingen.





Daarna volgden noodingrepen aan de Groentenmarkt, de problemen in de Jozef Vervaenestraat in Ledeberg, én er zijn voor eind 2018 ook werken aangekondigd aan de Burgstraat wegens overhellende trams.