Noodbrug Drongen rammelt weer 25 april 2018

"De brug die het leger in 2012 aanlegde tussen Drongenplein en de Assels rammelt weer." Dat meldt Gaby De Boever (VB). De noodbrug moest de bestaande Pontbrug vervangen, omdat die dringend hersteld moest worden. De brug is de enige toegang tot het achterliggende gebied. Maar door veelvuldig gebruik komen de planken los, wat voor een hels kabaal zorgt als er wordt over gereden. De planken werden in 2014 al eens vastgelegd, en dat zal nu opnieuw gebeuren. De brug wordt immers weer gebruikt, tijdens de heraanleg van het Drongenplein. "Maar de fase waarvoor we de noodbrug moesten openstellen is bijna achter de rug", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "Binnenkort kan de Pontbrug weer gebruikt worden, en in september wordt de noodbrug weggehaald."





(VDS)