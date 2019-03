Nog zeven gezinnen wonen in een ongeschikte sociale woning Erik De Troyer

26 maart 2019

20u46 0 Gent Een half jaar na de beruchte pano-reportage over slechte sociale woningen in de Sint-Bernadettestraat blijkt het woonprobleem nog lang niet opgelost. Vandaag wonen nog 7 gezinnen in een ongeschikt verklaarde sociale woning. Ten tijde van de reportage waren dat er nog 41. “De slechte kwaliteit van de woningen is een probleem dat we met spoed moeten aanpakken maar dat ook tijd vraagt”, aldus schepen Tine Heyse (Groen).

De oppositiepartijen wilden wel eens weten wat vandaag de toestand is van de sociale woningen in de Sint-Bernadettewijk en bij uitbreiding heel Gent. “We zijn daar deur aan deur geweest en ik ben geschrokken van de vele verhalen over slechte sociale huurwoningen. Huizen waar water van de muren loopt, waar schimmel op de muren staat of waar er gevaar is voor CO-intoxicatie. Mensen die met hun klachten wandelen worden gestuurd”, aldus Tom De Meester van PVDA.

Gert Robert (N-VA) benadrukte dan weer dat er weinig is gekomen van het aangekondigd pro-actieve optreden van de stad. “Wie klachten had over een sociale woning kon die zelf laten weten en dan zou er snel ingegrepen worden. Intussen is dat al weer afgevoerd.”

Schepen van wonen Tine Heyse (Groen) verdedigt zich. “Ik trap een open deur is als ik zeg dat de kwaliteit van heel wat sociale woningen problematisch is. Een ongeschikt verklaarde woning is wel iets heel anders dan een onbewoonbaar verklaarde woning. In zo’n ongeschikte woning mag men technisch gezien nog wonen. In de Sint-Bernadettewijk zijn alle ongeschikte woningen aangepakt of leeggemaakt. In heel Gent zijn er wel nog 7 sociale woningen die én ongeschikt én bewoond zijn. Het gaat om zeven complexe dossiers waar er een conflict is met de huurder of waar er geen toegang is tot de woning. Op enkele maanden tijd kan dit probleem niet opgelost worden. Dit probleem moet met spoed aangepakt worden en verdient absolute prioriteit...maar dit vraagt tijd.”