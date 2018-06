Nog zeker jaar 'geïmporteerde' Turkse les 19 juni 2018

In de commissie onderwijs werd een verhitte discussie gevoerd over de naschoolse Turkse lessen die in lokalen van stadsscholen worden gegeven. De leerkrachten zijn geen Belgen, maar uit Turkije overgevlogen docenten. De oppositie vindt dat niet kunnen, en vraagt zich af waarom er geen Belgische vrijwilligers zijn die Tukse les kunnen geven. Maar schepen Elke Decruynaere (Groen) liet alvast weten dat die Turkse lessen nog minstens één schooljaar doorgaan. (VDS)