Nog tot 23 januari inschrijven voor de bibberduik Erik De Troyer

08 januari 2019

Op 27 januari is er opnieuw een bibberduik aan de Blaarmeersen. Inschrijven kan nog tot en met 23 januari. Er wordt wel nog naar de weersverwachtingen gekeken. In het verleden zijn al meerdere bibberduiken afgelast omwille van het te koude weer en water. Schepen van sport Sofie Bracke (Open VLD) hakt de knoop ten laatste door op 25 januari. Er worden de komende weken aanzienlijk frissere temperaturen verwacht. Het wordt dus een editie voor échte ijsberen.

Inschrijven kan via www.go.stad.gent/bibberduik of via Gentinfo op 09 210 10 10. Bij de inschrijving moeten de deelnemers bevestigen dat ze medisch geschikt zijn om in het ijskoude water te duiken. Enkele dagen voor de Bibberduik ontvangen ze een e-mail met informatie en afspraken.