Nog steeds verkiezingsborden, vier maanden na datum Sabine Van Damme

01 maart 2019

18u34 0 Gent Staan ze er nog, of staan ze er al? Aan de Groenebriel staan nog steeds officiële panelen van de stad Gent om verkiezingsaffiches aan te plakken. Vergeten, vermoedelijk, al is het nu niet meer de moeite om ze weg te halen.

In mei zijn er immers al opnieuw verkiezingen, Vlaamse en federale dan. Maar de borden aan de Groenebriel staan er duidelijk nog van vorig jaar, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Er hangen immers nog affiches aan van de partij Duw.Gent. De stad is verplicht om borden ter beschikking te stellen aan alle partijen, in aanloop naar de verkiezingen. Door ze gewoon te laten staan, zitten ze alvast op schema voor de volgende stembusgang.