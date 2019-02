Nog steeds geen gouverneur voor Oost-Vlaanderen Sabine Van Damme

22 februari 2019

13u27 0 Gent Hoewel Jan Briers al sinds eind oktober met pensioen is, hebben we vandaag nog steeds geen nieuwe gouverneur. Ook vanmorgen raakte de Vlaamse regering er niet uit. De verkiezing lijkt een politiek steekspel te worden tussen N-VA en Open Vld.

Het (dure) examentraject dan in de tweede helft van 2018 liep, leverde 15 geschikte kandidaten op om Jan Briers op te volgen. Het was de eerste keer dat een ‘examen’ werd uitgeschreven om een gouverneur te benoemen, en dat op vraag van Open Vld. Zij wilden een objectieve, en geen politieke benoeming. Maar ondanks het examen blijft de ultieme beslissing wél een keuze van de Vlaamse regering. Open Vld wilde Carina Van Cauter, één van de 15 geschikte kandidaten. Maar al snel lekte haar examenresultaat uit, en daaruit bleek dat zij niet de best gerangschikte kandidate was. Met bakken kritiek tot gevolg, en een exit voor Van Cauter. Zij wordt geen gouverneur, maar zal wel de Vlaamse lijst trekken voor Open Vld Oost-Vlaanderen.

N-VA wil Wim Leerman, directeur van de stad Aalst, omdat die de meeste punten scoorde. Maar dat houdt Open Vld dus tegen. “De procedure is correct verlopen”, vindt Liesbeth Homans. “Maar nu wordt gezegd dat de benoeming op de onderhandelingstafel van de regeringsvorming zal gelegd worden, en zelfs gekoppeld zou worden aan de gouverneur van Vlaams-Brabant en misschien zelfs Limburg. Dat wordt dus een plat politieke benoeming, en dat was niet de bedoeling.”

Ondertussen blijft de waarnemend gouverneur, arrondissementscommissaris Didier Tollenaere, dus stevig op post in Oost-Vlaanderen. De ambtswoning op de Vlasmarkt blijft leeg.