Nog steeds geen akkoord over burgemeesterssjerp Gentse onderhandelaars kabbelen voort Sabine Van Damme

06 november 2018

10u30 0 Gent Officieel hebben ze tijd tot eind december, en zelfs daarna is er een noodprocedure voor mocht er nog steeds geen nieuw stadsbestuur zijn. Alleen, de Gentenaars zijn het ondertussen redelijk beu, en willen weten wie hun volgende burgemeester wordt. Maar daar zijn ze nog steeds niet uit, daar op de zolder van het stadhuis.

Deze voormiddag zitten de politici weer samen, nog steeds met 4 partijen. Elke partij is vertegenwoordigd door 3 mensen en een verslaggever. Met 16 rond de tafel is er van vlot praten uiteraard geen sprake. Bovendien is er geen ‘leider’ in de groep, en dus ook geen methodiek. Eigenlijk trappelen de politici al 3 weken ter plaatse. Want zolang de olifant is de kamer - wie wordt burgemeester? - niet is benoemd, is inhoud bijzaak. De partij die de sjerp binnenhaalt, zal moeten inboeten op aantal schepenen en zal water bij de wijn moeten doen qua inhoud van het bestuursakkoord. Dus: zolang de machtsverhoudingen niet vast liggen, wordt er ook niks inhoudelijk beslist.

Groen is de enige partij die er zeker bij is, in het volgende stadsbestuur. Voor hen zitten Filip Watteeuw, Elke Decruynaere en Evita Willaert aan de tafel. Groen houdt vast aan kartelpartner sp.a, die Rudy Coddens, Astrid De Bruycker en Joris Vandenbroucke hebben afgevaardigd. De liberalen worden dan weer gezien als dé winnaars van de verkiezingen, en hebben Mathias De Clercq, Christophe Peeters en Sofie Bracke als onderhandelaars. Open Vld heeft zich vastgeklonken aan CD&V, waarvoor Mieke Van Hecke, Isabelle Heyndrickx en Stijn De Roo de honneurs waarnemen. In deze hele groep zijn er weinig mensen met ervaring met bestuursonderhandelingen op dit niveau. Het kan verklaren waarom alles zo tergend traag gaat.

Hoe het er nu voor staat? Het lijkt er steeds meer op dat Gent effectief een stadsbestuur met 4 partijen zal krijgen, en dus nauwelijks oppositie. Nochtans blijft het nog steeds mogelijk dat één partij afvalt. Of zelfs twee. Blauw en groen samen hebben immers ook een meerderheid samen, van 29 op 53 zetels. Theoretisch is het ook nog steeds mogelijk dat het kartel sp.a-Groen alsnog een coalitie vormt met N-VA, want ook zij hebben samen een meerderheid, al is dat dan een hele krappe van 27 op 53 zetels. In de praktijk lijkt die combinatie in Gent onmogelijk, maar ze kan wel dienen als drukkingsmiddel bij de onderhandelingen.

Dé vraag blijft dus in eerste instantie: wie wordt burgemeester? Mathias De Clercq maakt er geen geheim van dat hij vol voor die sjerp gaat. Voor hem is het dan ook dat, of niks. Maar voor die sjerp zal Open Vld een zware prijs moeten betalen aan Groen, waartoe de partij wel bereid lijkt. Een blauwe burgemeester in ruil voor veel groene schepenen, en een groen gekleurd programma, dus. Groen is er altijd prat op gegaan inhoud belangrijker te vinden dan postjes. Uiteraard willen ook zij graag de burgemeester van Gent leveren, maar als ze qua inhoud meer uit de brand kunnen slepen, zullen ze de sjerp misschien eerder lossen dan Mathias De Clercq.

Een prognose, in de veronderstelling dat er een akkoord met 4 partijen komt, en dat De Clercq de sjerp binnenhaalt: Open Vld krijgt dan nog slechts 2 schepenen, Sofie Bracke en Christophe Peeters, en eventueel nog de voorzitter van de gemeenteraad. Een pijnlijke zaak voor Stephanie D’Hose, die haar stemmenaantal bijna zag verdubbelen en dus terecht hoopte op een zitje in het college. CD&V moet het stellen met één schepenambt, dat Mieke Van Hecke zelf zal opnemen. Groen krijgt dus het leeuwendeel van de zetels, en zal er daarvan één of twee aan sp.a geven, zeker eentje voor Astrid De Bruycker, en vermoedelijk één voor Rudy Coddens, of Joris Vandenbroucke. Dat maakt dat er nog 5 of zelfs 6 groenen schepen worden. Dat zijn dan logischerwijze Filip Watteeuw, die ‘superschepen’ wordt, Elke Decruynaere, Tine Heyse en Evita Willaert, en vermoedelijk Bram Van Braeckevelt.