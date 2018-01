Nog meer talent uit Gent en omgeving 30 januari 2018

Injas Devoldere toont aan de Muinkkaai dat kleuren in permanente evolutie zijn.





De leerlingen van het Secundair Kunstinstituut toveren het Koning Albertpark om tot een reflecterende omgeving. Aan de Volderstraat en de Rodetorenkaai sluiten ze licht op in infozuilen dat er in slaagt te ontsnappen.





Create uit Evergem zet samen met de Gentse brandweer het administratief centrum aan het Woodrow Wilsonplein in lichterlaaie. Op het François Laurentplein laten ze een draak vuur spuwen op het dak van het Provinciehuis.





Gino Dierickx en Thibau Lavent van kunstschool LUCA maken het straatbeeld van de Duivelsteeg completer met een huis opgetrokken uit lichtbundels. LUCA School of Arts hult de Kortedagsteeg ook in grote lichtgordijnen.





Gentse lageschoolkinderen en de Kopergietery laten de bezoekers van het Lichtfestival wandelen onder een hemel van licht in de Blekerijstraat.





Nele Fack laat de kleurrijke stad Ukiyo in 3D tot leven komen op de gevel van de Saint-Johnkapel aan Sint-Jacobs.





Adriaan Debergh projecteert zijn lichtkunstwerk op een hoge installatie van Nerdlab in de vorm van een boom aan de Kouter.





Zeynab Biglari Pour giet gebarentaal in een lichtkunstwerk aan de Gouvernementstraat en Brabantdam.





Nathalie Chambert en Freek Willems zetten zones van een gevel in de Sint-Pietersnieuwstraat die al te vaak 'onbelicht' blijven, in de verf.





De Academie voor Beeldende Kunst wekt lichtgevende vliegersculpturen tot leven in de Sint-Pietersnieuwstraat. (YDS)