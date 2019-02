Nog meer fietsstraten op komst Erik De Troyer

07 februari 2019

15u17 0

De stad Gent lanceerde deze week een overzichtskaartje met alle bestaande én alle geplande fietsstraten. Het zijn er inmiddels al een behoorlijk aantal. De Visserij was in 2011 de eerste fietsstraat. Sindsdien zijn er nog 15 toegevoegd. Staan nog op het programma: de Bagattenstraat; de Stropkaai, de Oude Brusselseweg, de as Halvemaanstraat-Visitatiestraat in Sint-Amandsberg, de Sint-Jozefstraat aan de Edugo-campus en het laatste stuk van de Coupure Links. Een fietsstraat is te herkennen aan het rood-bruine asfalt. Auto’s zijn er te gast en mogen fietsers op die plek niet inhalen.