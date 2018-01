Nog meer bouwplannen op Meulestede 02u50 0

Op 100 meter van het Redersplein is er nog een tweede bouwproject gepland. Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent zal het fabriekspand kopen waar vzw Ateljee een tijdlang fietsen herstelde. Die lap grond van 3.622 vierkante meter mag 1.650.000 euro kosten. De stad financiert de deal met een renteloze lening. De grond is Sogent duidelijk heel wat waard, want ze betaalt zowat het dubbele van de grond aan het Redersplein iets verderop. Met 455 euro per vierkante meter ligt de prijs ook veel hoger dan de gemiddelde grondprijs in Gent, die om en bij de 276 euro per vierkante meter schommelt. Op de grond kan een bouwproject komen maar wie er wat gaat bouwen is nog niet bekend. In afwachting van een toewijzing van die werken zal er een tijdelijke invulling komen. (EDG)