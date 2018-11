Nog maar eens nieuw leven voor Oude Vismijn 3Square Events maakt topresto en extra zaal in Gentse parel Sabine Van Damme

07 november 2018

14u56 6 Gent De Oude Vismijn krijgt nog maar eens een nieuwe kans. De mensen van 3Square Events, met bakken ervaring in het exploiteren van zalen, nemen vanaf januari de erfpacht van het gebouw over. “We komen met een restaurant-concept dat Gent nog niet heeft, en we gaan verbouwen”, klinkt het. “Het brasserie-gedeelte is veel te groot, er komt een extra zaal.”

De brasserie in de Oude Vismijn ging vorig jaar overkop, en het grootste gedeelte van het gebouw staat dus al een jaar leeg. De twee zalen worden apart uitgebaat en worden wel frequent gebruikt, Open Vld hield er op verkiezingsnacht nog een overwinningsfeest. De Oude Vismijn was jarenlang een stadskanker, een vervallen krot in het hart van de stad. Uiteindelijk vond de stad Lofting Group bereid het gebouw volledig te renoveren. In 2010 opende de prestigieuze brasserie Bord’Eau, maar een lang leven was dat niet beschoren. Ook verschillende uitbaters die daarna kwamen, kregen het restaurant nooit echt van de grond.

Met een zoveelste waterzooi of stoverij gaan we het verschil niet maken, dus we komen met een concept dat Gent nog niet heeft. Stefaan Vallaeys en Frederik Vanderhaegen

Stefaan Vallaeys en Frederik Vanderhaegen van 3Square Events zijn ervan overtuigd dat ze dat wél kunnen. “In januari nemen we de erfpacht over, en dan gaan we eerst verbouwen. Dat horecagedeelte is veel te groot. Er is plaats voor 170 couverts. Dat krijg je nooit gevuld. Als het niet vol is, is het ongezellig, en als het wel vol is, krijg je dat nooit kwalitatief bediend. Wij gaan dus een wand plaatsen en een klasse-restaurant maken dat kleiner is, tegenover het Groot Vleeshuis. Dat stuk heeft ook een overdekt terras. Met een zoveelste waterzooi of stoverij gaan we het verschil niet maken, dus we komen met een concept dat Gent nog niet heeft. Wat, dat houden we nog even voor ons.”

Ook de keuken die op de eerste verdieping ligt, waarbij het personeel dus de hele dag trappen moet lopen, en de verscholen inkom op het Veerleplein zijn minpunten waar aan gewerkt moet worden, vinden de nieuwe uitbaters.

De zalen worden vandaag nog uitgebaat door een apart bedrijf, en die draaien wél. 4 tot 5 keer per week zijn ze verhuurd. “Door een wand te plaatsen in het restaurant-gedeelte, creëren we een nieuwe zaal in de bocht van de Vismijn”, zeggen Vallaeys en Vanderhaeghen.

3Square Events heeft al 3 andere locaties in beheer, in Zwijnaarde, Kurso Oostende en in Tennisclub Justine Henin in Limelette. Ze hebben er vergaderzalen waar ze events en seminaries organiseren, en ze hebben er ook restaurants. Ze kennen dus het klappen van de zweep. Ze willen de Vismijn op dezelfde manier gaan exploiteren, met de focus op seminaries en bedrijfsevenementen. “Er is vraag naar zalen in Gent, ook bij onze bestaande klanten. We kunnen mensen iets laten beleven in dit uniek pand in het historisch centrum van onze stad. We moeten dan wel creatief zijn met de bereikbaarheid, we denken bijvoorbeeld aan boottaxi’s. De Oude Vismijn wordt een heel leuke aanvulling op ons aanbod.”

En waarom ze net de Vismijn onder handen willen nemen? “We zijn zelf fiere Gentenaars. We kennen dit gebouw, het doet pijn om zo’n parel leeg te zien staan. Vandaar dus onze interesse.”