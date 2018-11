Nog maar eens controle van viaduct Gentbrugge Erik De Troyer

21 november 2018

16u21 0

Het viaduct in Gentbrugge heeft vandaag nog maar eens een inspectie ondergaan. Dit weekend viel er opnieuw een brokstuk naar beneden en daarom werd er een ‘aftikactie’ georganiseerd. Arbeiders tikten daarbij met een hamer op de losse stukken van het beton om zo loszittende stukken weg te halen. Het viaduct is al lange tijd een onderwerp van discussie. Alle politieke partijen zijn het erover eens dat het viaduct op termijn moet verdwijnen. Het viaduct kwam de voorbije maanden regelmatig in het nieuws omdat er vaak stukken beton afvallen, veroorzaakt door betonrot in het 48-jaar oude bouwwerk.