Nog maar één Bib Gourmand in Gent Pakhuis verdwijnt na tien jaar van de radar Erik De Troyer

08 november 2018

14u08 2

Enkel restaurant Bodo in de Burgstraat krijgt dit jaar een Bib Gourmand van de Michelingids. De Bib Gourmands zijn een label voor restaurants die een betaalbaar driegangenmenu aanbieden. Het Pakhuis kreeg meer dan tien jaar lang zo’n label, maar valt nu uit de lijst. “We zijn ook verbaasd”, klinkt het daar.

Binnen anderhalve week worden de echte Michelinsterren voorgesteld. Daar zal Gent het vermoedelijk wél goed doen. Gent is al enkele jaren aan een stevige culinaire opmars bezig, met onder andere Chambre Séparée en Vrijmoed. Een ‘Bib Gourmand’ is een beloning voor goede en betaalbare restaurants die iets onder het sterrenniveau zitten. Elk jaar neemt het aantal restaurants met een Bib Gourmand in België toe. In Gent gaat het aantal echter achteruit. In 2013 waren er nog drie (Pakhuis, de Drie Biggetjes, Le Grand Bleu). Die zijn inmiddels allemaal van de lijst verdwenen. Het Pakhuis in de Schuurkensstraat valt dit jaar van de lijst. Enkel Bode, een vrij nieuw restaurant, blijft op de lijst.

Een verloren Bib Gourmand hoeft niet altijd te maken te hebben met kwaliteit. Michelin stelt zeer hoge eisen aan de menu’s. Het moet een driegangenmenu zijn met telkens twee keuzes voor hoofd-, voor- en nagerecht en met een maximumprijs van 37 euro. Bovendien moet het menu op elke openingsdag aangeboden worden. In het verleden haakten verschillende restaurants zelf af door zich niet meer aan die regels te houden. Maar het Pakhuis had wel degelijk nog gehoopt op een Bib Gourmand.

“Ook wij zijn verwonderd dat we er niet meer bij zijn”, klinkt het in het Pakhuis. “We hebben meer dan tien jaar een Bib Gourmand gehad. We bieden nog altijd ons klassiek menu aan met dezelfde chef en producten van de boerderij. Van wat hangt zoiets af? Een slechte dag? De smaak van een controleur? Hoe dan ook hebben we nog steeds onze 13 op 20 in de Gault&Millau en zijn we trots dat we als groot restaurant toch al die tijd die Bib hebben behouden. Meestal is dat voorbehouden voor kleine restaurants. Wat mij toch ook wel verbaast, is het feit dat er in Gent nog maar één restaurant een Bib Gourmand kreeg. Voor een stad met zo’n enorme culinaire hoogconjunctuur is dat een bizarre vaststelling.”