Nog maar 6% Gentenaars ingeschreven bij Be-Alert



Sabine Van Damme

18 februari 2019

19u55 0 Gent Nog maar 6% van alle Gentenaars is ingeschreven op het verwittigingssysteem Be Alert. Toch staat Gent daarmee op de derde plaats van alle centrumsteden.

Manuel Mugica Gonzalez vroeg een stand van zaken op over het Be Alert systeem. Wie daarop ingeschreven is ontvangt gratis een verwittigings-sms bij onheil of rampen. “Begin februari waren 15.886 Gentenaars ingeschreven op het systeem”, zegt burgemeester Mathias De Clercq, die daar duidelijk tevreden mee is. Nochtans is dat maar 6% van alle Gentenaars. “Maar op anderhalf jaar tijd is dat cijfer wel verdrievoudigd”, legt hij uit, “en er komen nog dagelijks mensen bij. Gent staat met dat cijfer op de derde plaats van alle centrumsteden. Ik roep dan ook alle Gentenaars op zich gratis in te schrijven op het systeem, via www.bealert.be

